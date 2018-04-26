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В Германии заговорили о «серьезных проблемах» из-за антироссийских санкций
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Умерла звезда сериала "Сваты"

В Германии заговорили о «серьезных проблемах» из-за антироссийских санкций 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
БЕРЛИН, 26 апр — РИА Новости. Новые санкции США против РФ потенциально могут создать большие проблемы для германской экономики, это вызывает обеспокоенность в Берлине, заявил журналистам высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.
"Хочу упомянуть еще один пункт — российские санкции. Последние (санкции, введенные США — ред.) проблематичны. Знаете, они пока не создали проблем нашей экономике, но потенциально они могут создать большие проблемы. Они ведут к серьезным потерям, потому что мы, в принципе, связаны с этими российскими олигархами и этими компаниями", — сказал источник.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 27 апреля посетит Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
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