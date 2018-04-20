Лавров раскрыл пагубную роль Волкера

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер выступает с инициативами, которые перечеркивают Минские соглашения по мирному урегулированию на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с австрийской коллегой Карин Кнайсль.
По словам Лаврова, Волкер выступает с идеями, которые перечеркивают Минские договоренности.
«Он заявляет, что инициатива России о том, чтобы Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ получила охрану со стороны ООН, не отвечает задачам урегулирования, и нужно ввести пару десятков тысяч вооруженных — в том числе тяжелой техникой — солдат под флагом ООН, создать администрацию, и она будет писать законы о выборах (на юго-востоке Украины), проводить их и так далее. Это не имеет ничего общего с Минскими договоренностями», — передает ТАСС слова Лаврова. «Если это считается призывом к уступке со стороны России, то этого тоже не получится. Любые идеи о выполнении Минских договоренностей должны решаться между Киевом, Донецком и Луганском», — добавил глава российского МИД. Напомним, ранее Волкер заявил, что Донецкую и Луганскую народные республики необходимо расформировать.