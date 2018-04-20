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ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков к югу от Дамаска
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ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков к югу от Дамаска
РИА Новости
43 минуты назад
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Фото:
РИА Новости
ВВС
Сирии
наносят удары по позициям боевиков ИГ*,
"ан-Нусра"
* и другим к югу от
Дамаска
— сирийское национальное агентство
САНА
РИА Новости
/ Динамика дня * Террористическая организация, запрещена в
России
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