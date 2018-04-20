Вашингтон назвал условия для улучшения отношений с Россией

Для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, по словам советника американского президента, потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы, такие как «вмешательство» России в американские выборы 2016 года, применение химоружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии

"Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России", — подчеркивается в сообщении Белого дома.

Претензии США к России, среди прочего, связаны с поддержкой Москвой президента страны Башара Асада . После этого министерство финансов США объявило о расширении ограничительных мер в отношении России. Госдума в середине мая рассмотрит в первом чтении проект об ответных мерах России на действия США.

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