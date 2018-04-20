Вашингтон выдвинул условия для улучшения отношений с РФ

В ходе беседы стороны затронули вопрос об отношениях двух стран.

На своей первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией. Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России

— сообщение.

Вместе с тем Болтон подчеркнул, что для улучшения отношений между государствами необходимо обсудить ряд тем. В частности, речь идет о якобы «вмешательстве» РФ в американские выборы 2016 года, а также об инциденте в Солсбери с применением химоружия и ситуаций в Сирии и на Украине