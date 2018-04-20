Вашингтон выдвинул условия для улучшения отношений с РФ 

Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном. Информация о встрече была опубликована на сайте Белого дома.
В ходе беседы стороны затронули вопрос об отношениях двух стран.
На своей первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией. Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России
— сообщение.
Вместе с тем Болтон подчеркнул, что для улучшения отношений между государствами необходимо обсудить ряд тем. В частности, речь идет о якобы «вмешательстве» РФ в американские выборы 2016 года, а также об инциденте в Солсбери с применением химоружия и ситуаций в Сирии и на Украине.
В Министерстве иностранных дел России отреагировали на попытки США найти объяснение резкому снижению выдачи американских виз россиянам. При этом Вашингтон ссылается на якобы нехватку сотрудников в консульских учреждениях.