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Белый дом сообщил о встрече помощника Трампа с Антоновым
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Белый дом сообщил о встрече помощника Трампа с Антоновым 

Российская Газета 54 минуты назад
В Белом доме состоялась встреча помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона с послом РФ в Соединенных Штатах Анатолием Антоновым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американской администрации.
"На этой их первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между США и Россией", — приводит агентство сообщение пресс-службы Белого дома.
По данным американской администрации, Болтон, в частности, «подчеркнул, что в интересах как США, так и России улучшить отношения».
О том, что было бы хорошо наладить отношения с Москвой, ранее заявил и сам Трамп. «Если бы мы поладили с Китаем, если бы поладили с Россией, если бы поладили с Японией и другими странами — это хорошо, а не плохо», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьером Синдзо Абэ во Флориде.
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