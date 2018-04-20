Белый дом сообщил о встрече помощника Трампа с Антоновым

"На этой их первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между США и Россией", — приводит агентство сообщение пресс-службы Белого дома

По данным американской администрации, Болтон, в частности, «подчеркнул, что в интересах как США, так и России улучшить отношения».