Захарова ответила на вопрос о столкновении российских и американских военных в Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , комментируя распространяемую в США информацию о боевом столкновении российских и американских военных в Сирии , заявила, что, видимо, речь идёт о людях, не имеющих отношения к ВКС России «Насколько мы понимаем, речь идёт не о служащих регулярных Вооружённых сил. Всё, что связано с задействованием регулярных Вооружённых сил Российской Федерации, комментирует оперативно по вашим запросам и в инициативном порядке Министерство обороны », — приводится текст её выступления на сайте ведомства. Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что позиции американских военнослужащих на территории Сирии подверглись атаке со стороны «российских наемников». Новости Сирии: Захарова подтвердила, что террористы пытаются создать автономию на юге Сирии Новости политики: В российском МИД заявили, что авиасообщение между США и Россией может прекратиться