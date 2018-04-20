Захарова ответила на вопрос о столкновении российских и американских военных в Сирии 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя распространяемую в США информацию о боевом столкновении российских и американских военных в Сирии, заявила, что, видимо, речь идёт о людях, не имеющих отношения к ВКС России.
«Насколько мы понимаем, речь идёт не о служащих регулярных Вооружённых сил. Всё, что связано с задействованием регулярных Вооружённых сил Российской Федерации, комментирует оперативно по вашим запросам и в инициативном порядке Министерство обороны», — приводится текст её выступления на сайте ведомства.
Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что позиции американских военнослужащих на территории Сирии подверглись атаке со стороны «российских наемников».
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