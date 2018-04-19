Саргсян заявил, что не видит застоя в политике из-за несменяемости лидера

Саргсян занимал пост президента два срока — с 2008 по 2018 годы, а 17 апреля были избран главой кабмина после перехода страны к парламентской форме правления, при которой вся полнота власти перешла к парламенту и правительству.

"Новые лица всегда нужны, но вы можете назвать какую-то европейскую страну, где есть временные ограничения при парламентской форме правления? Считаете ли вы, что в Германии застой? Канцлер Германии, если не ошибаюсь, избирается в четвертый раз", — сказал Саргсян в интервью армянской телекомпании «Шант».

Отвечая на реплику журналиста, что Меркель не была президентом и в Германии не меняли конституцию, Саргсян заявил, что конституцию поменял не президент Армении, она была реформирована в ходе референдума 2015 года. По его словам, власть в стране сформирована по итогам парламентских выборов 2017 года. «Если было недовольство, то его надо было выражать тогда», — сказал Саргсян.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.