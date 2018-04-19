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Саргсян заявил, что не видит застоя в политике из-за несменяемости лидера
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Саргсян заявил, что не видит застоя в политике из-за несменяемости лидера 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Серж Саргсян считает, что несменяемость лидера страны не приводит к застою и привел в пример канцлера Германии Ангелу Меркель.
Саргсян занимал пост президента два срока — с 2008 по 2018 годы, а 17 апреля были избран главой кабмина после перехода страны к парламентской форме правления, при которой вся полнота власти перешла к парламенту и правительству.
"Новые лица всегда нужны, но вы можете назвать какую-то европейскую страну, где есть временные ограничения при парламентской форме правления? Считаете ли вы, что в Германии застой? Канцлер Германии, если не ошибаюсь, избирается в четвертый раз", — сказал Саргсян в интервью армянской телекомпании «Шант».
Отвечая на реплику журналиста, что Меркель не была президентом и в Германии не меняли конституцию, Саргсян заявил, что конституцию поменял не президент Армении, она была реформирована в ходе референдума 2015 года. По его словам, власть в стране сформирована по итогам парламентских выборов 2017 года. «Если было недовольство, то его надо было выражать тогда», — сказал Саргсян.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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