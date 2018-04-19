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Глава МИД Франции заявил, что новых ударов по Сирии не планируется
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Глава МИД Франции заявил, что новых ударов по Сирии не планируется 

РИА Новости 19 минут назад
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по Сирии
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