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Пентагон оценил профессионализм российских сил во время удара США по Сирии
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Пентагон оценил профессионализм российских сил во время удара США по Сирии 

РИА Новости 31 минуту назад
ПЕНТАГОН ЗАЯВИЛ, ЧТО СИЛЫ РФ В СИРИИ ВО ВРЕМЯ УДАРА США «ВЕЛИ СЕБЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО»
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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