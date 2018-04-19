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МИД: РФ непонятно, почему США уклоняются от совместной борьбы с терроризмом
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Израиль планирует уничтожить российские С-300
Израиль планирует уничтожить российские С-300

МИД: РФ непонятно, почему США уклоняются от совместной борьбы с терроризмом 

РИА Новости 44 минуты назад
МОСКВЕ НЕПОНЯТНО, ПОЧЕМУ США УКЛОНЯЮТСЯ ОТ РАБОТЫ В СОВМЕСТНОЙ ГРУППЕ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ — МИД РФ
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