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ВСУ обстреляли территорию ЛНР четыре раза за сутки
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ВСУ обстреляли территорию ЛНР четыре раза за сутки, сообщили в республике 

РИА Новости 8 минут назад
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, БМП-1, гранатометы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы близ населенных пунктов Желобок, Веселогоровка, Фрунзе и Калиново. Всего по территории республики было выпущено около 50 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.
Представители украинских военных, в свою очередь, заявили о пяти случаях обстрела их позиций в Донбассе за сутки.
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
Согласно сообщению пресс-центра операции в соцсети Facebook, за прошедшие сутки "враг пять раз использовал запрещенную артиллерию".
Украинские военные заявляют, что ополченцы понесли потери. "Потеряли троих человек и трое получили ранения", — говорится в сообщении. Подтверждением информации от ополченцев РИА Новости не располагает.
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Комментарии  Ещё 205 источников 
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