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ВСУ хотят «затянуть петлю» вокруг Донецка
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ВСУ хотят «затянуть петлю» вокруг Донецка 

РИА Новости 5 мая 2018
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
Цель наступления украинских силовиков на Горловку — "затягивание петли" вокруг Донецка, заявил изданию "Страна.ua" источник в штабе Операции объединенных сил (ООС).
"Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный, тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город", — сказал офицер.
По его словам, если силовики возьмут под контроль высоты, саму Горловку армия самопровозглашенной ДНР сдаст без боя, поскольку "погибать там нет смысла".
"Соответственно, Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка. Тем более ВСУ формально не нарушает минских договоренностей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой "серой зоне". И мы имеем полное право занять "серую зону", такое передвижение наступлением как бы не считается", — добавил офицер.
Ранее в оперативном командовании ДНР заявили о новом нападении силовиков на позиции самопровозглашенной республики в районе Горловки. Как заявил представитель командования ДНР Эдуард Басурин, атакующие потеряли около десяти человек убитыми, уничтожены танк и БМП. Вооруженные силы ДНР полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения, добавил он.
Ситуация на линии соприкосновения обострилась на минувших выходных, когда ВСУ несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в 40 километрах к северу от Донецка. Как сообщил Басурин, украинские силовики использовали запрещенные международными соглашениями боеприпасы со шрапнелью.
В ДНР также рассказали, что силовики начали переброску запрещенных минскими договоренностями вооружений на линию соприкосновения.
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