Ещё
СМИ: террористы сорвали вывод банд ИГ из лагеря Ярмук под Дамаском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: террористы сорвали вывод банд ИГ из лагеря Ярмук под Дамаском 

ТАСС 21 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Террористы из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) отказались покинуть лагерь беженцев Ярмук на юге Дамаска.
Как сообщил в четверг телеканал Al Mayadeen, соглашение о выводе остатков банд ИГ с южной окраины сирийской столицы в район Эс-Сухна (70 км от Пальмиры) сорвано боевиками, которые стали выдвигать неприемлемые для сирийских военных условия.
Ранее газета Al Watan сообщила об ультиматуме, предъявленном сирийской армией террористам, которым было отведено 48 часов на выход из Ярмука и кварталов Тадамун и Хаджр-эль-Асвад, расположенных в восьми километрах от центра Дамаска. ВС Сирии заявили в четверг, что после срыва договоренностей начнут военную операцию против банд ИГ и союзных с ними мелких вооруженных групп.
Численность боевиков ИГ в Ярмуке и окрестностях оценивается в 1 тыс. 220 человек. Террористы проникли в южные предместья Дамаска в 2015 году и периодически совершали вооруженные вылазки против сирийских войск.
Ярмук до начала конфликта в 2011 году считался крупнейшим пристанищем палестинских беженцев в Сирии, там проживало 180 тыс. человек. Сейчас из-за военных действий большинство жителей покинуло лагерь.
ТАСС: последние новости
Хейли в связи с утверждениями о санкциях против РФ заявила, что ничего не путает Reuters: США примут решения о дополнительных санкциях против России в ближайшем будущем WP: Трамп распорядился отложить введение новых санкций против РФ
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание261
«Весь салон залит кровью»97
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть42
Турция вывела золотой запас из США211
Землю неожиданно накрыла магнитная буря11
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение