Консультант Дональда Трампа рассказал о возможном предательстве Майкла Коэна 

Один из давних юрисконсультов президента Дональда Трампа сказал, что он предупредил президента в телефонном разговоре в пятницу, что Майкл Коэн, личный адвокат Трампа и близкий друг, повернется против президента и будет сотрудничать с федеральными прокурорами, если ему предъявят уголовные обвинения. Трамп обратился за советом к Джею Голдбергу, который представлял Трампа в 1990-х и начале 2000-х годов. Голдберг сказал, что он предупредил президента не доверять Коэну. По шкале от 100 до 1, где 100 полностью защищает президента, Коэн «даже не 1», — сказал он, сказав Трампу. Коэн подвергается уголовному расследованию за возможные банкротства и нарушения избирательных кампаний. На прошлой неделе агенты ФБР совершили обыск в доме, гостинице и офисе Коэна в поисках документов, в частности, платежа в размере 130 000 долларов, который он сделал в октябре 2016 года бывшей актрисе для взрослых, чтобы она не публично обсуждала предполагаемую сексуальную встречу с Трампом в 2006 году, Ранее об этом сообщал журнал The Wall Street Journal, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом. Трамп и Коэн отрицают, что такая встреча происходила. Исследователи изучают, платил ли Коэн бывшей актрисе в фильмах для взрослых деньги за молчание, а также возможных нарушения финансирования кампании, связанных с оплатой. «Майкл никогда не встанет за Вас», если его обвинит правительство, Голдберг сказал, что он предупредил президента. Ни Коэн, которому пока не было предъявлено обвинение, ни его адвокат не ответили на просьбы о комментариях. Белый дом подтвердил телефонный звонок Трампа и Голдберга. 15-минутная дискуссия имела место быть и обсуждались проблемыпрезидента по поиску руководства на фоне стремительно обостряющихся событий, связанных с Коэном. Голдберг является одним из нескольких давних советников и Трамп обратился к нему, поскольку он и его юридическая команда пытаются оценить потенциальные последствия уголовного расследования Коэна и разработать свой ответ на подобные действия. Голдберг сказал, что объем переписки и потенциальное давление, которое правительство может оказать на Коэна, чтобы дать показания, поставили президента в более потенциальную опасность из-за проблемы Коэна, чем из расследования специального адвоката Роберта Мюллера. Мюллер рассматривает вопрос о том, имеет ли след о вмешательстве русских в кампанию Трампа, чтобы повлиять на выборы в 2016 году. Российские официальные лица отрицают вмешательство в выборы, как и сам президент Трамп отрицает, что русские смогли бы изменить результаты выборов в его пользу.