«Умный выбор»: Пушков похвалил американские ракеты, не разорвавшиеся в Сирии 

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter похвалил «умный выбор» американских ракет, не разорвавшихся во время удара по Сирии и попавших в руки российских военных.
«У двух «умных» ракет Трампа хватило ума не разорваться в Сирии. Вместо бестолкового самоубийства они избрали переезд в Россию. Умный выбор», — написал сенатор.
Ранее стало известно, что в РФ доставили две неразорвавшиеся ракеты, запущенные США по территории Сирии. Сообщается, что крылатые ракеты находятся в хорошем состоянии. Обнаружили их военные Сирии.
Напомним, в ночь на 14 апреля (по московскому времени) президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении «точечных ударов» по территории Сирии. К военной операции присоединились Великобритания и Франция. Всего, по данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили по территории Сирии 105 крылатых ракет.
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