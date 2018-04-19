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Президент Южной Кореи поддержал требование КНДР заключить договор о мире
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Президент Южной Кореи поддержал требование КНДР заключить договор о мире 

РИА Новости 57 минут назад
ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ КОРЕИ ПОДДЕРЖАЛ ДАВНЕЕ ТРЕБОВАНИЕ КНДР О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О МИРЕ ВМЕСТО НЫНЕШНЕГО ПЕРЕМИРИЯ — ВЫСТУПЛЕНИЕ В СЕУЛЕ
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