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Экс-посол США: Украинские военные не смогут вернуть Донбасс силой
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Экс-посол США: Украинские военные не смогут вернуть Донбасс силой 

ИноСМИ 50 минут назад
Фото: ИноСМИ
Эскалации конфликта на Донбассе ждать не стоит, считает бывший посол США и специалист по Украине и России в Вашингтоне Стивен Пайфер, однако и силами украинской армии прекратить войну не удастся.
«Украинские военные и правительство понимают, что они не смогут вернуть Донбасс силой. Если они попробуют, то российские военные войдут на Донбасс гораздо масштабнее. В таком случае военные РФ, например, смогут занять Мариуполь», — отметил эксперт в интервью журналу Новое время.
Пайфер напомнил, что российская армия сильна, хорошо экипирована и превышает по численности украинские войска. Однако экс-посол США предположил, что Россия не решится на шаг, который может повлечь за собой новый пакет санкций и поддержку Украины со стороны Запада.
«Активный конфликт подрывает действия украинского правительства, оказывает давление на государство и усложняет успехи Украины — и экономические, и политические», — отметил Стивен Пайфер.
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