Президент США рассказал, когда будут введены новые санкции против Москвы. 

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ президент США Дональд Трамп ответил на вопросы об отношениях с Москвой. По его словам, он относится к России жестко, как никто. Американский лидер также назвал условие для введения новых санкций против Москвы. Он заявил, что очередные ограничения будут установлены, как только России их «вполне заслужит», сообщает РИА Новости. При этом Трамп отметил, что хотел бы наладить отношения с рядом стран, в числе которых Россия, Китай и Япония.