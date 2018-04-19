Ещё
Трамп рассказал о своей жесткости по отношению к России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

Трамп рассказал о своей жесткости по отношению к России 

Rambler News Service 36 минут назад
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что никто не относится к России жестче, чем он, передает Fox News.
«Нет никого более жесткого по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», — заявил глава государства.
Трамп отметил, что США наращивают военную мощь, производят огромное количество нефти, а также привлекли дополнительные средства в бюджет НАТО. Кроме того, по его словам, месяц назад в Сирии американские военные якобы участвовали в бою против «российских войск», в ходе которого «погибло много людей».
«Нет никого более жесткого, чем я», — подчеркнул Трамп.
Rambler News Service: последние новости
В США заявили о попытках «российских наемников» атаковать американские силы в Сирии США сообщили РФ об отсрочке введения новых санкций WP: Трамп решил отложить введение новых санкций против России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказалась от российского алюминия317
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию470
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя12
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»364
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»46
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:58
Дочь Тины произвела фурор в Сети
Шоу-бизнес
04:15
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Общество
04:18
Путин ввел новую меру пресечения
Общество Политика
00:36
Ребенок раскрыл тайну химатаки в Сирии
В мире Ближний Восток
15:09
Япония отказалась от российского алюминия
Экономика Азия
01:06
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля
Политика
00:20
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»
Наука В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение