Трамп рассказал о своей жесткости по отношению к России 

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что никто не относится к России жестче, чем он, передает Fox News.
«Нет никого более жесткого по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», — заявил глава государства.
Трамп отметил, что США наращивают военную мощь, производят огромное количество нефти, а также привлекли дополнительные средства в бюджет НАТО. Кроме того, по его словам, месяц назад в Сирии американские военные якобы участвовали в бою против «российских войск», в ходе которого «погибло много людей».
«Нет никого более жесткого, чем я», — подчеркнул Трамп.