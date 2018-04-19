Постпред США при ООН назвала свои отношения с Трампом «прекрасными» 

О своих отношениях с американским президентом рассказала постпред США при ООН. Никки Хейли назвала их «прекрасными». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на издание Politico.
15 апреля Никки Хейли объявила о намерении американских властей ввести новые санкции против России. Дональд Трамп узнал об этом из телевизора. Заявление посла привело его в гнев, так как он не принимал подобного решения. Впоследствии американский лидер лично проконтролировал этот вопрос, приостановив введение санкций.
Власти США введут санкции в отношении РФ после того, как «Москва действительно этого заслужит». Об этом во время пресс-конференции с премьер‐министром Японии Синдзо Абэ рассказал Дональд Трамп.