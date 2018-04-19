Украина разрабатывает выгодный план по выходу из СНГ

Украина планирует выйти из состава СНГ по «грузинскому сценарию», оставшись при этом участником целого ряда важных соглашений. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в киевских политических кругах.

Пока Украина официально не покинет Содружество, ее продолжат считать полноправным членом организации. При этом ранее украинский президент Петр Порошенко заявил о необходимости подготовить план выхода из СНГ. По его словам, разрыв отношений с организацией станет ответом на «агрессию России ».

В настоящее время Киев пытается спровоцировать СНГ на определенные политические жесты, чтобы затем объяснить этим выход из состава Содружества. В частности, перед последним Советом министров иностранных дел организации украинская сторона потребовала убрать флаг и табличку с названием страны, однако этот шаг не был поддержан.