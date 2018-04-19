Трамп сожалеет, что в Сирии произошло столкновение между американцами и россиянами

"У нас недавно было очень и очень жестокое — мы говорили об этом некоторое время назад — сражение в Сирии, месяц назад", — сказал он. И это по его словам «чрезвычайно печально», — сказал он.