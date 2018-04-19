Абэ заявил, что КНДР необходимо уничтожить ядерное оружие

"Мы продолжим требовать от Северной Кореи полного, поддающегося контролю и необратимого уничтожения в первую очередь ядерного оружия, а также различных видов баллистических ракет", — сказал он.