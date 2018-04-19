Абэ заявил, что КНДР необходимо уничтожить ядерное оружие 

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Международному сообществу необходимо продолжать требовать от КНДР полного уничтожения ядерного оружия, а также всех видов баллистических ракет. Об этом заявил в среду японский премьер-министр Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом.
"Мы продолжим требовать от Северной Кореи полного, поддающегося контролю и необратимого уничтожения в первую очередь ядерного оружия, а также различных видов баллистических ракет", — сказал он.