США планируют упростить процедуру продажи вооружений Японии

"США поддерживают усилия Японии в наращивании ее оборонного потенциала, и мы изучаем варианты упрощения продаж американских вооружений Японии через программу продажи оружия иностранным государствам. Мы делаем это не только в отношении Японии, но и других союзников… Они будут получать свое оружие быстро", — сказал он. Пресс-конференция транслируется на сайте Белого дома.

госдепартаменте. По его словам, иногда оформление заказа занимало годы из-за бюрократических проволочек в министерстве обороны

"Теперь это будет делом дней", — сказал Трамп.