Трамп заявил о желании поладить с Россией 

Американский президент Дональд Трамп считает, что было бы хорошо наладить отношения с Россией, Китаем, Японией и другими странами. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьером Синдзо Абэ во Флориде.
"Если бы мы поладили с Китаем, если бы поладили с Россией, если бы поладили с Японией и другими странами — это хорошо, а не плохо", — приводит РИА Новости слова Трампа.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон не сумел «поддерживать дипломатическую игру» с Москвой, поэтому перешел к реализации плана «Б». Так дипломат объяснила действия властей США, которые прибегают к «бесконечным запугиваниям и санкциям» в адрес России.