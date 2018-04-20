Трамп порекомендовал сенаторам поддержать Помпео на пост госсекретаря

"Майк Помпео выдающийся человек, первый в своем классе в Вест-Пойнт. Один из лучших студентов юридического факультета Гардварда, он добился успеха во всем, за что брался. Нужно, чтобы Сенат одобрил кандидатуру Майка как можно быстрее. Он будет отличным госсекретарем!", — написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, что предыдущий глава Госдепа Рекс Тиллерсон покинул свой пост 13 марта, а Помпео перед этим занимал должность главы ЦРУ

Голосование, по результатам которого кандидатура получит или не получит поддержку сената, назначено на 23 апреля.