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Трамп порекомендовал сенаторам поддержать Помпео на пост госсекретаря
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Трамп порекомендовал сенаторам поддержать Помпео на пост госсекретаря 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
Дональд Трамп порекомендовал сенаторам поддержать кандидатуру Майка Помпео на пост главы Госдепартамента.
"Майк Помпео выдающийся человек, первый в своем классе в Вест-Пойнт. Один из лучших студентов юридического факультета Гардварда, он добился успеха во всем, за что брался. Нужно, чтобы Сенат одобрил кандидатуру Майка как можно быстрее. Он будет отличным госсекретарем!", — написал Трамп в своем Twitter.
Напомним, что предыдущий глава Госдепа Рекс Тиллерсон покинул свой пост 13 марта, а Помпео перед этим занимал должность главы ЦРУ.
Голосование, по результатам которого кандидатура получит или не получит поддержку сената, назначено на 23 апреля.
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