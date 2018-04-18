Атака на позиции США: в Госдепе заявили о «российских наемниках» в Сирии

"Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения", — считает дипломат.

Конфликт в Сирии, отметил Митчелл, что может быть улажен только в ходе переговоров под эгидой ООН . Дипломат подчеркнул, что Вашингтон настаивает на том, чтобы Москва была конструктивным участником процесса урегулирования и «привела Асада за стол переговоров».

"До сих пор Россия игнорировала эти призывы и вместо этого стала срывать (переговоры) в Женеве", — заявил Митчелл.

"Очередная дезинформация"

Заявления Вашингтона о попытках «российских наемников» атаковать позиции США в Сирии — очередная дезинформация, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов . США таким образом пытаются выставить Россию в неприглядном свете, считает он.

Ранее в феврале международная коалиция во главе с США заявила о «неспровоцированной атаке» на штаб «Сирийских демократических сил» (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований.

По данным Центрального командования США (CENTCOM), инцидент произошел 7 февраля в восьми километрах к востоку от линии разграничения между правительственными войсками Сирии и SDF.

В заявлении говорилось, что коалиция нанесла удары, «чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*».

В американских СМИ сообщалось, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.

Российская версия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила гибель пяти россиян в результате удара коалиции, при этом подчеркнув, что речь не идет о российских военнослужащих.

По данным Минобороны, в результате атаки были ранены 25 сирийских ополченцев. В военном ведомстве отметили, что причиной инцидента стали не согласованные с Москвой разведывательные действия ополченцев в районе нефтеперерабатывающего завода против «спящей ячейки ИГ*».

При этом Минобороны России, в отличие от Пентагона , заявляло, что обстрел был осуществлен внезапно.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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