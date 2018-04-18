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Ядерные арсеналы США и России выходят из-под контроля?
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Ядерные арсеналы США и России выходят из-под контроля? 

ИноСМИ 26 минут назад
Фото: ИноСМИ
США и России вскоре могут выйти из соглашения по контролю над ядерными вооружениями впервые с 1972 года, что вызовет дорогостоящую и опасную новую гонку вооружений, предупредила группа бывших официальных лиц и экспертов из США, Европы и России, сообщает Гардиан (The Guardian). В заявлении, которое будет опубликовано в среду, стороны, подписавшие заявление, указывают, что договор СНВ от 2010 года истекает в феврале 2021 года, если не будут приняты срочные меры по его продлению. Владимир Путин и Дональд Трамп недавно заявили о планах модернизации ядерных арсеналов и средств доставки ядерного оружия.
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