Сенаторы предложили ограничить свободу Белого дома в отношении военных операций 

Группа американских сенаторов предложила законопроект, согласно которому президент США должен будет сообщать конгрессу о планируемой военной операции за 48 часов до её предполагаемого начала. Главе Белого дома также предстоит обосновывать применение военной силы перед конгрессом. Инициатива возникла после того, как США совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетные удары по Сирии, не согласовав атаку с законодателями. По словам бывшего члена палаты представителей конгресса США Рона Пола, Америка долгое время халатно подходила к этому вопросу, однако новая резолюция вряд ли что-то изменит.