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Сенаторы предложили ограничить свободу Белого дома в отношении военных операций
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Сенаторы предложили ограничить свободу Белого дома в отношении военных операций 

RT на русском 46 минут назад
Группа американских сенаторов предложила законопроект, согласно которому президент США должен будет сообщать конгрессу о планируемой военной операции за 48 часов до её предполагаемого начала. Главе Белого дома также предстоит обосновывать применение военной силы перед конгрессом. Инициатива возникла после того, как США совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетные удары по Сирии, не согласовав атаку с законодателями. По словам бывшего члена палаты представителей конгресса США Рона Пола, Америка долгое время халатно подходила к этому вопросу, однако новая резолюция вряд ли что-то изменит.
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