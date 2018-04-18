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В госдепе назвали цель пребывание американских военных в Сирии
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В госдепе назвали цель пребывание американских военных в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Военные США находятся в Сирии не с целью смены власти, а для победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), заявил и. о. помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд.
"Цель военных США не смена режима, а победа над ИГ", — сказал он, выступая в комитете по международным делам Палаты представителей США.
При этом он заявил, что президент Сирии Башар Асад гораздо хуже бывшего иракского лидера Саддама Хусейна.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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