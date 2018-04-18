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Российские военные не получали ранений во время обстрела автоколонны ООН в городе Дума
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Российские военные не получали ранений во время обстрела автоколонны ООН в городе Дума 

ТАСС 59 минут назад
ТАСС, 18 апреля. Российские военные не получали ранений во время обстрела автоколонны ООН в городе Дума, был ранен представитель Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению.
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