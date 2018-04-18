Российские военные не получали ранений во время обстрела автоколонны ООН в городе Дума

ТАСС, 18 апреля. Российские военные не получали ранений во время обстрела автоколонны ООН в городе Дума, был ранен представитель Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению.