Госдеп: США хотят вовлечь Турцию в борьбу с ИГ

«Наша цель, чтобы Турция была более активным союзником в поддержке женевского процесса, разгрома ИГ и продолжительной стабилизации (ситуации) в Сирии , а также долгосрочным препятствием для расширения (влияния) России и Ирана», — заявил Митчелл.

Он добавил, что политика США в отношении Турции заключается в «сохранении тесного взаимодействия с ясным посылом о том, что США будет активно защищать свои интересы».