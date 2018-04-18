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Госдеп: США хотят вовлечь Турцию в борьбу с ИГ
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Госдеп: США хотят вовлечь Турцию в борьбу с ИГ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
США хотят вовлечь Турцию в борьбу с ИГ (деятельность запрещена в РФ) и в противодействие влиянию Ирана и России в САР. Об этом заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, передаёт РИА «Новости».
«Наша цель, чтобы Турция была более активным союзником в поддержке женевского процесса, разгрома ИГ и продолжительной стабилизации (ситуации) в Сирии, а также долгосрочным препятствием для расширения (влияния) России и Ирана», — заявил Митчелл.
Он добавил, что политика США в отношении Турции заключается в «сохранении тесного взаимодействия с ясным посылом о том, что США будет активно защищать свои интересы».
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