США и союзники в ближайшие «дни» нанесут поражение ИГ*, заявили в Госдепе 

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США и союзники в ближайшие «дни и недели» нанесут поражение группировке «Исламское государство»* в Сирии и Ираке, заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл
"В ближайшие дни и недели США и наши союзники ослабят и победят ИГ*, поддержат стабильную Сирию и ограничат распространение пагубного влияния Ирана", — заявил Митчелл на слушания в палате представителей конгресса США.
В свою очередь исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд сообщил на слушаниях, что ИГ* в настоящее время контролирует около 2% территории, которую эту группировка удерживала ранее. Он подтвердил, что США останутся в Сирии до полного разгрома ИГ*.
Аналогичные цифры представители американской администрации называют последние несколько месяцев. Так, еще в декабре президент США Дональд Трамп говорил, что от террористов в Сирии и Ираке освобождены почти 100% территории.
* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.
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