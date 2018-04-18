США и союзники в ближайшие «дни» нанесут поражение ИГ*, заявили в Госдепе

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"Люди требуют мира". Украинский политик о ситуации вокруг Донбасса

США напомнили Турции о рисках, связанных с сотрудничеством с РФ по Сирии

США напомнили Турции о рисках, связанных с сотрудничеством с РФ по Сирии