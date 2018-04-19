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Гройсман подтвердил намерение участвовать в парламентских выборах на Украине
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Гройсман подтвердил намерение участвовать в парламентских выборах на Украине 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь заявил о намерении принять участие в парламентских выборах, которые состоятся в 2019 году.
«Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину», — написал он в Twitter.
В феврале Гройсман заявил о намерении участвовать в парламентских выборах на Украине.
Выборы в Верховную раду состоятся согласно Конституции в последнее воскресенье октября 2019 года.
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