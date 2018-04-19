Гройсман подтвердил намерение участвовать в парламентских выборах на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь заявил о намерении принять участие в парламентских выборах, которые состоятся в 2019 году.

«Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину», — написал он в Twitter.

В феврале Гройсман заявил о намерении участвовать в парламентских выборах на Украине.