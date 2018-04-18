США напомнили Турции о рисках, связанных с сотрудничеством с РФ по Сирии 

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. США призывают Турцию помнить о рисках, связанных с сотрудничеством с Россией по Сирии, заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей США помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.
"Анкара должна помнить о рисках стратегических уступок Москве в достижении тактических целей в Сирии", — сказал представитель госдепартамента на слушаниях, посвященных политике США на Ближнем Востоке.
Он отметил, что Турция «увеличила взаимодействие с Россией и Ираном», несмотря на тесные отношения с США.
"То, чтобы Турция оставалась стратегически и политически едина с Западом отвечает национальным интересам Америки", — подчеркнул Митчелл.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>