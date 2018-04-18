США напомнили Турции о рисках, связанных с сотрудничеством с РФ по Сирии

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости США призывают Турцию помнить о рисках, связанных с сотрудничеством с Россией по Сирии , заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей США помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл. Анкара должна помнить о рисках стратегических уступок Москве в достижении тактических целей в Сирии", — сказал представитель госдепартамента на слушаниях, посвященных политике США на Ближнем Востоке. Он отметил, что Турция «увеличила взаимодействие с Россией и Ираном », несмотря на тесные отношения с США. "То, чтобы Турция оставалась стратегически и политически едина с Западом отвечает национальным интересам Америки", — подчеркнул Митчелл. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>