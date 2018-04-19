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США осудили обстрел Донецкой фильтровальной станции
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США осудили обстрел Донецкой фильтровальной станции 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов
США осуждают обстрел Донецкой фильтровальной станции, в результате которого пострадали пять человек, говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Соединенные Штаты осуждают вчерашний обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции на Украине, в результате которого пострадали пять человек", — говорится в распространенном в четверг документе.
Обстрел поставил под угрозу не только жизни людей, но и водоснабжение 350 тысяч человек по обе стороны разделительной линии, сказано в тексте. Госдепартамент призвал обе стороны дать рабочим доступ на станцию для устранения повреждений и предотвращения "нового гуманитарного кризиса".
"Мы призываем все силы оставить позиции вокруг Донецкой фильтровальной станции и других критически важных объектов гражданской инфраструктуры", — сказано в заявлении.
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