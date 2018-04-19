Ованнес Никогосян назначен пресс-секретарем премьера Армении

Премьер-министр Армении Серж Саргсян своим пресс-секретарем назначил своего бывшего референта Ованнеса Никогосяна. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе правительства.

«Назначить Ованнеса Никогосяна пресс-секретарем премьер-министра Республики Армения», — сказано в решении главы кабмина, которое размещено на сайте армянского правительства.

Отметим, что Никогосян исполнял должность референта Саргсяна, когда тот был президентом Армении (с 2008-го по 2018 год).

Напомним, экс-президент Армении Серж Саргсян был избран премьер-министром 17 апреля. Эта должность стала в стране более значимой. Так, именно премьер будет определять политику правительства и возглавит Совет безопасности. В военное время он станет Верховным главнокомандующим. Назначать и освобождать от должности губернаторов также будет правительство. Кроме того, вводится должность первого вице-премьера. По Конституции у премьера может быть три заместителя. Что касается президента, то теперь эта должность в республике будет носить представительский характер.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ