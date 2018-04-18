Президент Филиппин заявил о поддержке позиции России по Сирии 

ТАСС, 18 апреля. Президент Филиппин Родриго Дутерте поддержал позицию России по ситуации вокруг Сирии. Об этом глава государства заявил на встрече с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Маниле Игорем Ховаевым, сообщили в среду ТАСС в российской дипмиссии.
В частности, Дутерте «выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин действует верно в нынешней ситуации в Сирии», отмечается в заявлении посольства. Кроме того, посол «передал филиппинскому лидеру личное послание от российского президента», стороны также «констатировали поддержку друг другу». Как рассказали в дипмиссии, «основное внимание на встрече Дутерте с Ховаевым было уделено вопросам, касающихся событий в Сирии».
Одновременно представители администрации президента Филиппин также уточнили, что «Дутерте выразил надежду на недопущение эскалации напряженности в Сирии на фоне недавних ракетных ударов США, Великобритании и Франции». «Глава государства и российский посол также затронули вопросы борьбы с наркоторговлей и недавнее решение Манилы отозвать ратификацию Римского статута — документа, на основе которого Международный уголовный суд осуществляет свою деятельность в стране», — отмечается в заявлении администрации президента.