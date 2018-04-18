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Сотрудники ООН попали под в Думе, сообщили СМИ
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Сотрудники ООН попали под в Думе, сообщили СМИ 

РИА Новости 48 минут назад
РИА НОВОСТИ. СОТРУДНИКИ ГРУППЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ООН В СИРИИ ПОПАЛИ ПОД ОБСТРЕЛ В ДУМЕ — СМИ СО ССЫЛКОЙ НА ГЛАВУ ОЗХО
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