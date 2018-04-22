Украина и МВФ обсудили условия пересмотра программы сотрудничества

"Украина и Международный валютный фонд обсудили шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества, во время ежегодного весеннего собрания Международного валютного фонда и группы Всемирного банка ", — говорится в сообщении организации.

По данным пресс-службы, в МВФ отметили прогресс Киева в стабилизации экономики. Кроме того отмечается, что сейчас продолжается доработка условий приезда миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.

"Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиардов долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.