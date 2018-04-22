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Украина и МВФ обсудили условия пересмотра программы сотрудничества
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Украина и МВФ обсудили условия пересмотра программы сотрудничества 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Украина и Международный валютный фонд обсудили шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества, сообщила в воскресенье пресс-служба Национального банка Украины.
"Украина и Международный валютный фонд обсудили шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества, во время ежегодного весеннего собрания Международного валютного фонда и группы Всемирного банка", — говорится в сообщении организации.
По данным пресс-службы, в МВФ отметили прогресс Киева в стабилизации экономики. Кроме того отмечается, что сейчас продолжается доработка условий приезда миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.
"Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиардов долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.
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