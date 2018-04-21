Ещё
Министр финансов Украины уточнил, что Киев ждет следующий транш от МВФ в размере $1,9 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр финансов Украины уточнил, что Киев ждет следующий транш от МВФ в размере $1,9 млрд 

Прайм 39 минут назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 21 апр /ПРАЙМ/. Министр финансов Украины Александр Данилюк уточнил, что его ведомство ожидает транш от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов.
Исполняющий обязанности главы Нацбанка Украины Яков Смолий в январе заявил, что финрегулятор рассчитывает на получение от МВФ около 2 миллиардов долларов в 2018 году, в то же время Данилюк тогда говорил, что минфин ожидает сумму в 1,9 миллиарда долларов. Уже 17 апреля глава минфина заявил, что Киев может получить 2 миллиарда долларов от МВФ уже в мае-июне.
"Нам нужен не только новый транш, а сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и продолжение этого сотрудничества. Это ключевое, но я бы это не измерял траншами. Следующий транш мы ожидаем в размере 1,9 миллиарда долларов. Эти деньги не идут в бюджет, они идут в резерв Национального банка. Мы эти деньги не используем для финансирования бюджета, но это совсем не означает, что министерство финансов не заинтересовано в нем", — рассказал Данилюк в интервью украинскому телеканалу «Интер», которое публикует в субботу новостной портал данного телеканала.
По его словам, главными требованиями МВФ остается вопрос повышения цен на газ и создание антикоррупционного суда.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки.
Прайм: последние новости
Лавров: Россия никакие критерии снятия санкций обсуждать не будет Посольство РФ в Вашингтоне заверили, что новых санкций пока не будет Санкции против РФ по-прежнему рассматриваются - госдеп
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев заявил о задержании «российского шпиона»254
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина67
Трагедия армянского протеста98
«Надо положить конец санкциям»221
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство48
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение