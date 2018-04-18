СБУ задержала «поставщика» наемников «Вагнера» в Сирию

Украинские правоохранители задержали двух мужчин, которые планировали нелегально пересечь границу. Одним из задержанных оказался гражданин Украины . Другой — гражданин РФ , который имел при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии , сообщает Служба безопасности Украины

Бывший военный РФ показал сотрудникам СБ Украины, во время службы по контракту в 2015 — 17 годах на ракетном крейсере «Варяг» неоднократно принимал участие в переправке в Сирию боевиков ЧВК «Вагнер» с тяжелым вооружением и боеприпасами. Служба безопасности Украины продолжает документирования преступлений российских наемников на Донбассе, в Сирии и других странах для передачи материалов в украинских и международных судебных инстанций.