Дональд Трамп публично признался в чувствах жене на фоне секс-скандала

На следующей неделе Мелания Трамп отметит свое 48-летие. В преддверии этого события ее супруг Дональд Трамп обратился к поклонникам с просьбой не оставить первую леди США без поздравлений. В своем электронном письме президент США не поскупился на ласковые слова в адрес жены.

В этом месяце в нашей семье произойдет важное событие, которого мы с нетерпением ждем. Пожалуйста, присоединяйтесь и отметьте вместе с нами день рождения Мелании, подписав открытку для нее. Мелания — фундамент нашей семьи и невероятная мама моего сына Бэррона. Я не был бы тем человеком, которым я являюсь сейчас, если бы ее не было рядом. Я так горжусь достижениями Мелании и надеюсь, что вы пожелаете ей дальнейших успехов.

Представители семьи Трампа создали страницу в Сети, где любой желающий может написать первой леди свои пожелания и даже оставить номер своего мобильного телефона.

Дональд и Мелания Трамп

Напомним, что не так давно Дональд Трамп оказался в эпицентре скандала. Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала, что вступала в интимную связь с миллиардером, когда он уже был женат на Мелании. Эта новость не только навела шума в Сети, но и поссорила супругов.