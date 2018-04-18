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Дональд Трамп публично признался в чувствах жене на фоне секс-скандала
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Дональд Трамп публично признался в чувствах жене на фоне секс-скандала 

Журнал ОК! 1 час назад
На следующей неделе Мелания Трамп отметит свое 48-летие. В преддверии этого события ее супруг Дональд Трамп обратился к поклонникам с просьбой не оставить первую леди США без поздравлений. В своем электронном письме президент США не поскупился на ласковые слова в адрес жены.
В этом месяце в нашей семье произойдет важное событие, которого мы с нетерпением ждем. Пожалуйста, присоединяйтесь и отметьте вместе с нами день рождения Мелании, подписав открытку для нее. Мелания — фундамент нашей семьи и невероятная мама моего сына Бэррона. Я не был бы тем человеком, которым я являюсь сейчас, если бы ее не было рядом. Я так горжусь достижениями Мелании и надеюсь, что вы пожелаете ей дальнейших успехов.
Представители семьи Трампа создали страницу в Сети, где любой желающий может написать первой леди свои пожелания и даже оставить номер своего мобильного телефона.
Дональд и Мелания Трамп
Напомним, что не так давно Дональд Трамп оказался в эпицентре скандала. Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала, что вступала в интимную связь с миллиардером, когда он уже был женат на Мелании. Эта новость не только навела шума в Сети, но и поссорила супругов.
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