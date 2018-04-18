Экс-министр обороны США: Мы перешли в новую главу Холодной войны с Россией 

Бывший министр обороны США Леон Панетта заявил, что Соединенные Штаты и Россия находятся в новой главе Холодной войны, сообщает CNBC News.
«Несомненно, мы находимся в новой главе Холодной войны с Россией. Они предпринимают огромное количество шагов, чтобы быть очень агрессивными. Частично, причиной этому может быть то, что они увидели слабость в США и в наших союзниках», — сказал Панетта.
Экс-глава Пентагона также выразил уверенность, что США необходимо показать свою силу, чтобы открыть дверь для разговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Единственный способ обращаться с Путиным — это через силы, не слабость», — заявил Панетта.
Леон Панетта занимал пост главы Пентагона, а до этого пост директора ЦРУ при 44-ом президенте США Бараке Обаме. Также Панетта возглавлял администрацию президента США Билла Клинтона.