Экс-министр обороны США: Мы перешли в новую главу Холодной войны с Россией

«Несомненно, мы находимся в новой главе Холодной войны с Россией. Они предпринимают огромное количество шагов, чтобы быть очень агрессивными. Частично, причиной этому может быть то, что они увидели слабость в США и в наших союзниках», — сказал Панетта.

Экс-глава Пентагона также выразил уверенность, что США необходимо показать свою силу, чтобы открыть дверь для разговоров с президентом России Владимиром Путиным

«Единственный способ обращаться с Путиным — это через силы, не слабость», — заявил Панетта.