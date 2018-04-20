Правительство Крыма не планирует вне очереди предоставлять жилье уехавшим на Украину морякам

Правительство Крыма не планирует во внеочередном порядке предоставлять жилье морякам, уехавшим на Украину из Крыма в 2014 году, заявил RNS глава Крыма Сергей Аксенов в кулуарах Ялтинского международного экономического форума 2018.

«В общем порядке… Есть очередь тех, кто нуждается, теперь уже никаких внеочередных действий не будет», — сказал он, отвечая на вопрос, предоставит ли правительство Крыма жилье морякам, если они захотят вернуться на полуостров.

Ранее портал «Страна.ua» со ссылкой на издание «Думская» сообщил, что группа украинских моряков, покинувших Крым в 2014 году, написала президенту Украины Петру Порошенко открытое письмо, в котором попросила помочь с решением жилищного вопроса, поскольку квартиры моряков остались на полуострове.

Военные отмечали, что все обещания руководства Украины по решению этой проблемы так и остались обещаниями, и за четыре года не было внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты.

«Он (президент Украины Петр Порошенко — RNS) никогда не выполняет обещания», — сказал Аксенов.