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Трамп подверг критике Транстихоокеанское партнерство
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Трамп подверг критике Транстихоокеанское партнерство 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что Транстихоокеанское партнерство (ТТП) не отвечает экономическим интересам США. Об этом он написал в своем твиттере.
"Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы вернулись в ТТП, мне не нравится это партнерство для США. Слишком много непредвиденных обстоятельств и нет способа выйти, если соглашение не работает. Двусторонние сделки намного более эффективны, прибыльны и лучше подходят нашим работникам. Посмотрите, как плохо ВТО [работает] для США", — написал Трамп.
Ранее Трамп рассказывал, при каких условиях США могут вернуться к ТТП. Глава Соединенных Штатов отметил, что страна рассмотрит присоединение к ТТП «только если соглашение будет значительно лучше, чем то, что предложил президент [экс-президент США Барак] Обама».
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