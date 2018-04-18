Трамп призвал конгресс ужесточить иммиграционное законодательство

Президент США Дональд Трамп потребовал от конгресса изменить закон, который Верховный суд де-факто отменил во вторник, ужесточив правила депортации осужденных иммигрантов.

«Сегодняшнее решение суда означает, что конгресс должен закрыть лакуны, которые блокируют депортацию опасных иммигрантов-преступников, в том числе тех, кто совершил преступление с отягчающими обстоятельствами. Это кризис общественной безопасности, который может исправить конгресс. Палата представителей и сенат должны быстро принять законодательные поправки, которые позволят удалять склонных к насилию преступников-иностранцев из нашего общества», — написал он в Twitter.

Ранее Трамп во время выступления демонстративно выбросил «скучную» речь о налогах, чтобы поговорить о мигрантах.

Также он объяснил, почему считает правильным укреплять границы страны.