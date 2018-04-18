Трамп предложил чаще депортировать преступников-иностранцев 

Дональд Трамп попросил Конгресс США ужесточить иммиграционное законодательство. Речь идет о законе, который позволяет депортировать иностранцев, осужденных за тяжкие преступления.
Ранее Верховный суд отменил данный закон, назвав его «неконституционно расплывчатым», так как непонятно, какое преступление является достаточно тяжким для высылки человека.
Министерство внутренней безопасности США уже заявило, что теперь страна стала «безопасной гаванью для преступников», передает РИА Новости.
А Дональд Трамп призвал конкгрессменов закрыть лакуны, которые блокируют депортацию опасных иммигрантов-преступников, в том числе тех, кто совершил преступление с отягчающими обстоятельствами. «Это кризис общественной безопасности.
Нужно быстро принять поправки, которые позволят удалять склонных к насилию преступников-иностранцев из нашего общества», — написал глава Белого дома в Twitter.