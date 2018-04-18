Трамп предложил чаще депортировать преступников-иностранцев

Ранее Верховный суд отменил данный закон, назвав его «неконституционно расплывчатым», так как непонятно, какое преступление является достаточно тяжким для высылки человека.

А Дональд Трамп призвал конкгрессменов закрыть лакуны, которые блокируют депортацию опасных иммигрантов-преступников, в том числе тех, кто совершил преступление с отягчающими обстоятельствами. «Это кризис общественной безопасности.

Нужно быстро принять поправки, которые позволят удалять склонных к насилию преступников-иностранцев из нашего общества», — написал глава Белого дома в Twitter.