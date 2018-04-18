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Reuters: Америка может расширить экспорт военной техники
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Reuters: Америка может расширить экспорт военной техники 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
По информации Reuters, президент США Дональд Трамп планирует отказаться от некоторых ограничений на продажу военной техники ряду государств. Администрация американского правительства, вероятно, официально сообщит об этом в четверг.
Обсуждаемый на высших уровнях руководства страны план «покупайте американское» ослабит экспортные запреты касательно боевых самолетов, беспилотной техники, флота и остальных отраслей оборонного ведомства. Упрощение продажи позволит США заключать сделки в более короткий срок. Белый дом не подтвердил эту информацию в вопросе от корреспондента из России.
Практика продажи американского оружия критикуется со стороны сторонников Демократической партии, которые полагают, что оно не должно попадать в страны, стоящие не на стороне США. Тем временем Вашингтон все время приводит в пример Китай и Россию, которые увеличили экспорт продукции ВПК.
С активными действиями Дональда Трампа США в последнее время значительно наращивают военный потенциал. Армия намерена потратить два миллиарда долларов на развитие ракетной программы.
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