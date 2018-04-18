Reuters: Америка может расширить экспорт военной техники 

По информации Reuters, президент США Дональд Трамп планирует отказаться от некоторых ограничений на продажу военной техники ряду государств. Администрация американского правительства, вероятно, официально сообщит об этом в четверг.
Обсуждаемый на высших уровнях руководства страны план «покупайте американское» ослабит экспортные запреты касательно боевых самолетов, беспилотной техники, флота и остальных отраслей оборонного ведомства. Упрощение продажи позволит США заключать сделки в более короткий срок. Белый дом не подтвердил эту информацию в вопросе от корреспондента из России.
Практика продажи американского оружия критикуется со стороны сторонников Демократической партии, которые полагают, что оно не должно попадать в страны, стоящие не на стороне США. Тем временем Вашингтон все время приводит в пример Китай и Россию, которые увеличили экспорт продукции ВПК.
С активными действиями Дональда Трампа США в последнее время значительно наращивают военный потенциал. Армия намерена потратить два миллиарда долларов на развитие ракетной программы.